HABER

Vatandaşları akıl almaz yalanlarla kandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet büyüklerinin adlarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen “Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı” isimli derneğe düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve Ankara merkezli olduğu belirlenen “Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı” isimli derneğe Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet büyüklerinin adlarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen “Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı” isimli derneğe düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve Ankara merkezli olduğu belirlenen “Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı” isimli derneğe Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde operasyon düzenlendi. Derneğin kurucularının devlet büyüklerinin isimlerini kullanarak vatandaşlardan para alarak, işe sokma vaadi, tayin ve atamalarını istedikleri yerlere yapma sözü gibi dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları anlaşıldı. Dernek yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dolandırıcıların devlete ait yerlerin ve satışı gereken malların satılması için kendilerinin görevlendirildikleri, bu konuda tek yetkili oldukları hatta dokunulmazlıklarının bulunduğu gibi yalanlar söyledikleri ortaya çıktı. Vatandaşlardan bu yöntemlerle değişik meblağlarda para toplayan dolandırıcı çete, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonu sonucunda çökertildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların Emniyet işlemleri devam ederken Mali Şube ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
Hasta yakını doktoru dövdü iddiasıHasta yakını doktoru dövdü iddiası
Oksijen tüpü alev aldı: 2 işçi yaralıOksijen tüpü alev aldı: 2 işçi yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.