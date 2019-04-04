Vatandaşları çifti gasbeden 2 Suriyeli tutuklandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriyeli çifti bıçaklayıp evdeki altınları gasp ettiği iddiasıyla yakalanan aynı ülke vatandaşı Ramadan İbrahim (25) ile olayı azmettirdiği öne sürülen Ahmet Cuma (36) tutuklandı.

Olay, önceki gün Barbaros Mahallesi 137 Sokak’taki Dostlar Apartmanı'nda meydana geldi. Suriyeli H.M. ve kocası R.M.'nin evine akşam saatlerinde yine aynı apartmanda oturduğu belirtilen Ramadan İbrahim girdi. İbrahim, iddiaya göre H.M.’yi tehdit ederek bileziklerini ve yüzüğünü gasp etti. Çıkan arbedede H.M., bıçakla yaralandı. Bu sırada evine gelirken sokakta eşinin yardım çığlıklarını duyan R.M., içeri girerken altınlarla kaçmak isteyen Ramadan İbrahim ile karşılaştı. Çıkan kavgada, R.M. de bıçakla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Ramadan İbrahim ile olayı azmettirdiği ve gözcülük yaptığı öne sürülen Ahmet Cuma'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

