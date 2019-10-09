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Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, siteden işlem yapmaya çalışan vatandaşların hesaplarındaki paraları boşaltan yaşları 17 ile 20 arasında değişen kişi Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, siteden işlem yapmaya çalışan vatandaşların hesaplarındaki paraları boşaltan yaşları 17 ile 20 arasında değişen kişi Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların paralarla çektirdikleri ve lüks hayatlarını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan banka hesaplarındaki paraların boşaltıldığı yönünde gelen ihbarları sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşların paralarını bulunduğu bankaların resmi internet siteleri yerine, Hacker’lar tarafından tasarlanan sahte siteler üzerinden hesap yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Hacker’ların Türkiye’de bulunan bankaların resmi internet sitelerinin birebir aynısını tasarlayıp, sosyal medyadan ilgi çekici reklamlarla vatandaşları bu sitelere yönlendirdiğini ve siteden işlem yapan vatandaşların kimlik bilgileri üzerinden hesaplarındaki paraları çaldıkları belirlendi.

Yaşları 17-20 arasında değişen 8 çete üyesi yakalandı
Ekipler, vatandaşların banka hesaplarında bulunan paraları, birlikte çalıştıkları şahısların banka hesaplarına, GSM numaralarına havale yöntemi ile gönderdiklerini tespit ettiği çetenin çökertilmesi için incelemelerini derinleştirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilginç yöntemleri ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Adana ve istanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda F.A. (20), M.İ.S. (19), İ.B.Ş. (20), O.Ö. (20),T.E. (20), Y.T. (20), MT.A. (17) ve M.T. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşların paralarıyla çektikleri fotoğrafları ortaya çıktı
Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına el konuldu. Şahıslara ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde şahısların lüks bir hayat yaşadıklarını gösteren lüks otomobillerin ve paralarla çekilmiş olukları fotoğrafları ortaya çıktı.

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı

Vatandaşları dolandıran ‘Hacker’lara operasyon: 8 gözaltı
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