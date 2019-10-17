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Vatandaşları dolandıran ‘sahte polis’ çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları gasp ettiği öne sürülen 2’si İran uyruklu 4 kişilik çete çökertildi.Alınan bilgilere göre, Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan 2 aylık süre boyunca kendilerini polis olarak tanıtan ikisi İran uyruklu 4 kişilik çete, cadde ve sokak aralarında vatandaşları dolandırdı.

Vatandaşları dolandıran ‘sahte polis’ çetesi çökertildi

İstanbul Fatih’te kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları gasp ettiği öne sürülen 2’si İran uyruklu 4 kişilik çete çökertildi.
Alınan bilgilere göre, Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan 2 aylık süre boyunca kendilerini polis olarak tanıtan ikisi İran uyruklu 4 kişilik çete, cadde ve sokak aralarında vatandaşları dolandırdı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen şebeke üyelerini tek tek tespit etti.
Polis, ‘polis’ süsü vererek dolandırıcılık yapan şebeke üyesi İran uyruklu Ali J.(46), Muhammad C.(30), Serdar C.(24) ve Ahmad B.(30)’yi ilçe merkezindeki Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bir araç içinde takibe aldı. Yapılan takibin ardından ‘dur’ ihtarında bulunulan araç, kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile ‘sahte polis’ çetesi arasında kovalamaca yaşandı. Takibin sonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Araçta ve çete üyeleri üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 420 Amerikan doları, 225 Euro ve bin 300 TL ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polisteki sorgularının ardından geçtiğimiz günlerde adliyeye çıkarılan sahte polis çetesine mensup 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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