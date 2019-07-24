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Vatandaşları şoka sokan kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı.

Vatandaşları şoka sokan kaza

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı.
Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. (30) yönetimindeki 34 BMM 97 plakalı otomobile, U dönüşü yaptığı sırada Yusuf Y. (33) 06 MTA 38 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BMM 97 plakalı araç takla attı. Ağır yaralanan Mustafa Y., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yusuf Y. de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gördüler, ne yapacaklarını şaşırdılar
Öte yandan, meydana gelen feci trafik kazası, çevrede bulunan dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kazanın meydana gelmesiyle takla atan otomobili gören vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Vatandaşların panik anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Vatandaşları şoka sokan kaza

Vatandaşları şoka sokan kaza

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