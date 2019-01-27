Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac ve umre organizasyonlarında sigara içmeyen din görevlilerinin tercih edileceğini belirterek, "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Vatandaşlarımız elinde sigara bulunan din görevlisi görmek istemiyor." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan "sigara" kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre görevlendirmelerinde sigara içmeyen personelin tercih edileceğine ilişkin kararının bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu belirten Erbaş, sigaranın asrın felaketleri ve insana zarar veren bağımlılıklar arasında yer aldığını kaydetti.

"SİGARANIN HARAM OLDUĞU SÖYLENİYOR"



Erbaş, din görevlilerince sağlığa zararlı bir maddenin kullanılmasının çok yanlış olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerimizi tercih edeceğiz. Daha sonraki yıllarda sigara kullananlar sınava dahi giremeyecek. Belki daha sonraki aşamalarda din görevliliği sınavlarında sigara kullananlar tercih edilmeyecek. Bunu çok önemsiyorum.