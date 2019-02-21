"Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizden katkı bekliyor"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların güvenlik hizmetleri konusunda katkı beklediklerini belirterek, "Çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır." dedi.

Uzunkaya, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü (POMEM) ziyaret etti.

Burada çarşı ve mahalle bekçi adayları ile bir araya gelen Uzunkaya, çarşı ve mahalle bekçilerinin genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Vatandaşların güvenlik hizmetlerinde bekçilerden çok büyük katkılar beklediğine işaret eden Uzunkaya, “Suçla mücadelede başarılı seviyelere ulaşmada, teşkilatımız bünyesinde yer alan ve teşkilatımıza önemli katkıları olan çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır. Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizlerden çok büyük katkılar bekliyor. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalar sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Ziyarette Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile POMEM Müdürü Süleyman Gül de hazır bulundu.

