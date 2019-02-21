HABER

"Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizden katkı bekliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:13 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır. Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizlerden çok büyük katkılar bekliyor"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, vatandaşların güvenlik hizmetleri konusunda katkı beklediklerini belirterek, "Çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır." dedi.

Uzunkaya, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü (POMEM) ziyaret etti.

Burada çarşı ve mahalle bekçi adayları ile bir araya gelen Uzunkaya, çarşı ve mahalle bekçilerinin genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Vatandaşların güvenlik hizmetlerinde bekçilerden çok büyük katkılar beklediğine işaret eden Uzunkaya, “Suçla mücadelede başarılı seviyelere ulaşmada, teşkilatımız bünyesinde yer alan ve teşkilatımıza önemli katkıları olan çarşı ve mahalle bekçilerimizin, hukukun dışına taşmadan temel hak ve özgürlükleri koruyacaklarına, hukukun üstünlüğünü rehber edineceklerine olan inancım tamdır. Vatandaşlarımız güvenlik hizmetlerinde bizlerden çok büyük katkılar bekliyor. Bizlerde bu doğrultuda çalışmalar sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Ziyarette Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile POMEM Müdürü Süleyman Gül de hazır bulundu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
'Arap Emrah' tutuklandı!'Arap Emrah' tutuklandı!
Sınıra komando sevkiyatıSınıra komando sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya emniyet genel müdürü celal uzunkaya Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

Süper Loto rekora koşuyor!

En mutlu meslekler belli oldu

İşte en mutlu ve en mutsuz meslekler! Sizin mesleğiniz hangi grupta?

‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever tutuklandı

'Arap Emrah' tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.