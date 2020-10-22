HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşların 1 yılda 14 milyon lirasını dolandıran çete çökertildi

Vatandaşların 1 yılda 14 milyon lirasını dolandıran çete çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kendilerini banka personeli olarak tanıtarak, vatandaşların 1 yılda yaklaşık 14 milyon lirasını dolandıran ‘dolandırıcılık çetesi’nin şüphelisi 30 kişi, adliyeye sevk edildi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 farklı çetenin gözaltına alınan şüphelilerinden 30’unun İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan C.A., F.K., G.A, H.A., H.K., H.Ş., İ.Ç., İ.K., A.K., A.S., B.C., B.G., İ.K., K.B., K.T.

Kendilerini banka personeli olarak tanıtarak, vatandaşların 1 yılda yaklaşık 14 milyon lirasını dolandıran ‘dolandırıcılık çetesi’nin şüphelisi 30 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 farklı çetenin gözaltına alınan şüphelilerinden 30’unun İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan C.A., F.K., G.A, H.A., H.K., H.Ş., İ.Ç., İ.K., A.K., A.S., B.C., B.G., İ.K., K.B., K.T. K.Ü. M.C., M.E.B., M.Ö., M.U., O.T.D., P.B., P.K., S.D., S.S., Y.Ç., Y.E., Y.E.Ö., Z.K. ve Z.T. Emniyet’teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çete lideri de yakalandı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlendiği eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin arasında çete lideri de bulunuyor. Polisin zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5,55 gram uyuşturucu madde, 40 cep telefonu, 10 laptop, 4 USB flash bellek, ve çok sayıda sim kart ile kredi kartı da ele geçirildi.

1 yılda vatandaşların 14 milyon lirasını dolandırdılar
Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen merdiven altı çağrı merkezlerinin son 1 yılda yaklaşık 14 milyon lira para akışının olduğunu tespit ettikleri ve suç işlemek amacıyla kurulan yüzlerce sanal banka hesaplarına bloke koydukları öğrenilen dolandırıcılık çetesinin 1 yılda vatandaşların 14 milyon lirasını dolandırdıkları ortaya çıktı.

Hakim karşısına çıkacaklar
Aralarında çete lideri ve çetenin kasasının da bulunduğu 30 kişi midibüslerle Kars Adliye Sarayı’na getirildi. Şüpheliler bugün hakim karşısına çıkarılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
Sokakta bunu yapmak artık yasak!Sokakta bunu yapmak artık yasak!
YDS sonuçları açıklandı mı?YDS sonuçları açıklandı mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
'Kör eden sinek' alarmı! Adana ve birçok kentte görüldü
Adana'da 'kör eden sinek' alarmı! Birçok ilçede görüldü
Denizli'de yeni koronavirüs kararı! Sokakta sigara içilmesi yasaklandı
Sokakta bunu yapmak artık yasak!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 22 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati merakla bekleniyor
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Bilim Kurulu Üyesi Kara'da flaş açıklama
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Flaş açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin akılalmaz oyunu ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.