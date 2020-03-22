Vatandaşların alkış desteğine sağlıkçılardan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine ‘sağlık çalışanlarının alkışlanması’ tüm yurtta kitlesel bir etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar üst üste 3 gün evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanlarından bu desteğe cevap gecikmedi. Alkış desteğinin kendileri için moral olduğunu söyleyen sağlık çalışanları da vatandaşa alkışla teşekkür etti.

"ALKIŞ DESTEĞİ MORALİMİZİ ARTIRDI"

Tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarının 24 saat esasına göre görevinin başında olduğunu hatırlatan Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı ve Enfeksiyon Komitesi Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Her türlü zorlu şartlar göz önüne alınarak nöbet çizelgeleri ve acil durum planları hazırlandı. Tüm sağlık çalışanları canla başla çalışıyor. Son 3 gündür vatandaşlarımızın her akşam saat 21.00’de balkonlarına çıkıp bizleri alkışlaması moral ve motivasyonumuzu artırdı. Bu destek sayesinde çalışma azmimiz yükseldi. Sağlık çalışanları olarak bizler her türlü zorlukta görevimizin başındayız. Her türlü zorlukta işimizin başında olmaya devam edeceğiz. Biz vatandaşlarımız için buradayız, işimizin başındayız. Vatandaşlarımız da hem kendilerini hem diğer insanları korumak adına acil ihtiyaçları olmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmasınlar. Biz onlar için buradayız, bu zor süreci birlik içinde atlatacağımıza inanıyorum" dedi.