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Vatandaşların ceplerini jiletle kesen yankesici yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Mersin’de parklarda uyuyakalan vatandaşların ceplerini jiletle kesip para ve cep telefonlarını çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Vatandaşların ceplerini jiletle kesen yankesici yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine başvuran Ö.Y., dün gece şehir merkezindeki bir parkta uyuyakaldığını, sabah uyandığında pantolonunun cebinin jiletle kesilerek içerisindeki cep telefonu ile 370 lira parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada şüphelinin aynı suçlardan sabıkalı M.K. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı çaldığı bir adet cep telefonu ile birlikte yakaladı.

Olayla ilgili geriye dönük inceleme başlatan polis, şüphelinin benzer şekilde parklarda uyuyakalan 3 vatandaşın daha cep telefonunu çaldığını belirledi. Şüphelinin üzerinde bulunan cep telefonunun de 3 Ekim tarihinde parkta uyurken telefonunun çalındığını bildiren Z.K.’ya ait olduğu kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntüleriyle de olay yerindeki görüntüleri tespit edilen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Vatandaşların ceplerini jiletle keserek hırsızlık yapan zanlı yakalandı

(İHA)

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