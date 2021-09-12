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  4. Vatandaşların dikkatiyle hayata tutundu! Sokak köpeğinin boğazını kestiler

Vatandaşların dikkatiyle hayata tutundu! Sokak köpeğinin boğazını kestiler

12.09.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir mesire alanında boğazı ve boynu kesilmiş halde bulunan sokak köpeği vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı.

Vatandaşların dikkatiyle hayata tutundu! Sokak köpeğinin boğazını kestiler

Olay, Nizip ilçesine bağlı Karpuzatan mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde mesire alanına giden Belediye Meclis Üyesi Veli Aydemir, yanına yaklaşan köpeğin yaralı olduğunu görünce müdahale etti.

KESİĞE TAMPON UYGULAYARAK HAYATINI KURTARDI

Kesinin olduğu bölgeye tampon uygulayan Aydemir, sonra veteriner olan arkadaşı Hüseyin Nezir Alkurt’u arayarak yardım istedi. Boğazının ve boynunun kesildiği anlaşılan köpek yapılan müdahale ile hayata tutundu.

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Karşı karşıya kaldığı olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirten Aydemir, hayvana zarar veren kişi ve kişilerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. (İHA)

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Gaziantep
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