Vatandaşların dikkatiyle hayata tutundu! Sokak köpeğinin boğazını kestiler

Olay, Nizip ilçesine bağlı Karpuzatan mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde mesire alanına giden Belediye Meclis Üyesi Veli Aydemir, yanına yaklaşan köpeğin yaralı olduğunu görünce müdahale etti.

KESİĞE TAMPON UYGULAYARAK HAYATINI KURTARDI

Kesinin olduğu bölgeye tampon uygulayan Aydemir, sonra veteriner olan arkadaşı Hüseyin Nezir Alkurt’u arayarak yardım istedi. Boğazının ve boynunun kesildiği anlaşılan köpek yapılan müdahale ile hayata tutundu.

Karşı karşıya kaldığı olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirten Aydemir, hayvana zarar veren kişi ve kişilerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. (İHA)



