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Vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek yüz binlerce lira dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 21:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde iş yeri olarak kullanılan bir adreste çeşitli vakıf, dernek, Kur’an-ı Kerim kursu gibi kuruluşların isimlerini kullanarak insanları dini ve vicdani duygularını istismar ederek dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde iş yeri olarak kullanılan bir adreste çeşitli vakıf, dernek, Kur’an-ı Kerim kursu gibi kuruluşların isimlerini kullanarak insanları dini ve vicdani duygularını istismar ederek dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Bir yıl içinde dini duyguları istismar yoluyla yüz binlerce lira dolandıran aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iş yeri olarak kullanılan bir adreste çeşitli vakıf, dernek, Kur’an-ı Kerim kursu gibi kuruluşların isimlerini kullanarak insanların dini ve vicdani duygularını istismar eden bir şebeke tespit edildi. İş yeri olarak kullandıkları daireyi yayınevi olarak gösteren şüphelilerin bu iş yerini iletişim merkezi gibi kullandıkları, yardıma muhtaç insanlar veya sosyal sorumluluk amacı ile kurulmuş kuruluşların adını istismar ederek 50 TL ile 300 TL arasında yardım talebinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin bazı vatandaşları ise her ay arayarak düzenli olarak para talebinde bulundukları, mağdurların daha önceden yapmış oldukları yardımları da kayıt altına aldıkları anlaşıldı. Ad, soyad, adres vb. gibi kişisel bilgileri veri depolamaya yarayan özel bir program ile kayıt altına alan dolandırıcıların bu program sayesinde 20 binden fazla kişinin bilgisini ellerinde bulundurdukları ve sadece bir yılda yüzbinlerce Türk lirası haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.
Soruşturma sürecinde tespiti yapılan mağdurlar, 34 il emniyet birimi ile koordine kurularak bilgilendirildi ve şikayetleri alındı. Mağdurlar, beyanlarında yoksul çocuklara, Kur’an-ı Kerim kurslarına, sosyal yardım kuruluşlarına yardımcı olma düşüncesiyle bu paraları verdiklerini belirterek, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Şüphelilerin herhangi bir vakıf ya da dernek faaliyeti altında yasal olarak bağış toplamadığı da ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesi tespit edildi. Kumluca ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonla 1’i iş yeri 4 adreste arama yapıldı. Aramalarda G.N., S.K., M.S., İ.Y., A.Ö. ve H.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. İş yeri olarak kullanılan dairede çok sayıda bilgisayar, hard disk, cep telefonu ve mağdurlara söylenecek metinlerin yazılı bulunduğu dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, “nitelikli dolandırıcılık” ve “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin Türkiye’nin birçok ilinde mağdur ettikleri vatandaşlara yönelik tespit çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
Öte yandan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan operasyon videosunda polisin bir anda odaya girmesiyle dolandırıcıların şaşırdığı görülürken, polis şüphelileri tek tek yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

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