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Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, İstasyona Mahallesi Genç sokakta meydana geldi.

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşların ekmek yaptığı fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, İstasyona Mahallesi Genç sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırınında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında fırın kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı

Vatandaşların ekmek yaptığı mahalle fırını yandı

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