Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...

Rize, 'vampir kelebek' olarak bilinen 'Ricania Simulans' ve patates böceklerinin ardından şimdi de Amerikan beyaz kelebeğine dönüşen tırtıllarla mücadele ediyor. Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de vatandaşların korkulu rüyası haline gelen tırtıllar, evlerin duvarlarından yüksek katlara kadar tırmanarak evlerin içlerine kadar giriyor.

Tırtılların, meyve ağaçlarının yaprakları ile beslendiğini ve bu nedenle ağaçları kuruttuğunu dile getiren Köy Muhtarı Hasan Yangın, tırtılların şimdi de evlere dadandığını söyledi. Yangın "Bu tırtıllar köyümüzü istila etti. Özellikle dut, elma, armut gibi meyvelerin yapraklarını yiyerek başladı. Daha sonra da ıhlamur ve bütün ağaçlara yayılmaya başladı. Onların yapraklarıyla beslenerek şuan da evimizi istila ettiler. Her yer tırtıllarla dolu. Bizi de rahatsız ediyor, hatta evimizin içine giriyor. Bunlar tüylü bir böcek olduğu için de vücudumuza değdiği zaman alerji ve kaşıntı yapıyor" dedi.

'ÇOK HIZLI ÇOĞALIYORLAR'

Tırtılların hızla çoğaldığını ve bir önlem alınması gerektiğini belirten Yangın "Bu konuda Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulundum. Kendisi bize ilaç önerisinde bulundu ama umarım bir sonuç alırız. Yuvalarının yakılması imha edilmesi gerektiği bize söylendi. Yüksek ağaçlarda yuva yaptıkları için oraya çıkıp onları yakmamız imkansız. Ancak ve ancak küçük ağaçlardaki lavraları imha edebiliyoruz. Bunun önüne geçilemez diye düşünüyorum. Çok hızlı çoğalıyorlar, bir gün içerisinde görülenin 100 katı çoğalıyorlar diyebilirim. Yarın bir gün tarım arazilerimizde bir tehdit oluşturabilir. Bu konuda bir önlem alınmasını istiyorum" diye konuştu.