Vatandaşların sahip çıktığı aile memleketlerine gönderildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da araçları arızalandığı için yolda kalan ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının ardından yardım seferberliği başlatılan 16 kişilik aile, memleketleri Adana'ya gönderildi.

Araçlarının motor arızasının giderilmesinin 2-3 gün süreceği belirtilen aile, memleketleri Adana'ya dönmeye karar verdi.

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) otobüs biletleri temin edilerek, aile akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinden memleketleri Adana'ya uğurlandı.

Aile reisi Ramazan Dalaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçlarının arıza yapması nedeniyle Afyonkarahisar'da mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Afyonkarahisar halkımız, valimiz ve belediye başkanımız, bize kucak açarak yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizlerin yolcu biletlerini kestirerek memleketimize gönderiyorlar. Hepsi de elimizden tuttu ve sahip çıktılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Donmaktan kurtulduk"

İsa Dalaman da Afyonkarahisar'da yaşadıkları mağduriyet nedeniyle halkın gösterdiği yardımseverlik örneğinden dolayı herkese teşekkür etti.