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Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Karabük’te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) kapasite artırım çalışmaları öncesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almak için yapacağı toplantı vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle iptal edildi.Organize Sanayi Bölgesinde kurulan MARZİNC kapasite artırımı çalışmaları öncesi ÇED raporu almak için resmi başvurularını yaparak halkı bilgilendirmek için toplantı yapmaya karar verdi.

Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

Karabük’te bulunan Marmara Geri Kazanım Tesisi (MARZİNC) kapasite artırım çalışmaları öncesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu almak için yapacağı toplantı vatandaşların yoğun tepkisi nedeniyle iptal edildi.
Organize Sanayi Bölgesinde kurulan MARZİNC kapasite artırımı çalışmaları öncesi ÇED raporu almak için resmi başvurularını yaparak halkı bilgilendirmek için toplantı yapmaya karar verdi. Kuruluş aşamasında ve daha sonrasında doğayı kirlettiği için tepkilere maruz kalan MARZİNC gerçekleştirmek istediği toplantı öncesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Önce salona girmek istemediler
Okul bahçesinde toplanan kalabalık MARZİNC’in kapasite artırma için ÇED raporu almak için başvuruyu yaptıktan sonraki toplantısını protesto etmek istedi. Salona girmeyerek tepkilerini gösteren kalabalık “Karabük sahipsiz değildir”, “Zehir solumak istemiyoruz” gibi sloganlar attı. Toplantının gerçekleşmemesi için salona girmeme kararı alan kabalık daha sonra salonda iki kişi dahi olsa toplantının yapılacağını öğrenince içerideki yerini aldı.
Polis kontrolünde salona alınan kalabalık içeride de tepki göstermeye devam etti. MARZİNC çalışanlarının üzerine yürümeye çalışan vatandaşları polisler engelledi. Tepkilerin devam etmesi üzerine gerçekleştirilmesi planlanan toplantı iptal edildi.

Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

Vatandaşların tepkisi MARZİNC’in ÇED raporu toplantısını iptal ettirdi

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