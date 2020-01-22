Vatandaşların yaya geçidi ile imtihanı! Polis saatlerce dil döktü

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşaklardaki yaya geçidini kullanmayanlara yönelik uygulama yaptı. Kentin en işlek caddelerini bağlayan, Güven Kavşağı’nda bulunan yaya geçitlerini kullanmayıp yoldan karşıya geçen vatandaşları uyaran bir polis memurunun dilinde adeta tüy bitti. Polis memuru, uyarılarını duymayanların peşinden gidip, bazılarının da karşılarına dikilip yaya geçidine yönlendirdi. Yaya geçidini niçin kullanmadıklarını sorduğu vatandaşların kendisinden özür dilediği polis memuru, “Trafiği engelliyorsunuz hem de sağlığınız hiçe sayıyorsunuz. Benim için değil sağlığınız için yaya geçidini kullanın” diye vatandaşları uyardı.

Elindeki poşetteki balıkla karşıya geçen gençlere de, "Hamsiyi sağlıklı yiyeceksiniz yaya geçidinden geçeceksiniz’’ diyerek takıldı. Polis memuru, gencinden yaşlısına herkesi kurallara uymaları için saatlerce dil döktü. Polis memurunun tüm çabalarına rağmen bazı vatandaşların yaya geçitlerini kullanmadıkları görüldü.

(İHA)

