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‘Vatandaşlıktan Çıkarılsalar Bile IŞİD’lileri Ülkelerine Göndereceğiz’

04.11.2019 19:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD mensuplarının vatandaşlıkları iptal edilmiş olsa bile kendi ülkelerine gönderileceğini söyledi

‘Vatandaşlıktan Çıkarılsalar Bile IŞİD’lileri Ülkelerine Göndereceğiz’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD mensuplarının vatandaşlıkları iptal edilmiş olsa bile kendi ülkelerine gönderileceğini söyledi. Bakan Soylu Avrupa ülkelerinin IŞİD savaşçıları konusundaki tavrını da eleştirdi.

Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden asker çekme kararının ardından Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’ye yönelik geçtiğimiz ay operasyon başlatmış, operasyon bu bölgedeki IŞİD mahkumlarının akıbetine ilişkin kaygıya yol açmıştı. Suriye’nin kuzeydoğusunda binlerce IŞİD mensubunun tutuklu bulunduğu gözaltı merkezlerinden YPG’nin de bünyesinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri sorumluydu.

Amerika ve Türkiye’nin diğer batılı müttefikleri Türkiye’nin operasyonunun IŞİD’le mücadeleyi sekteye uğratabileceği ve yeniden toparlanmasının önünü açabileceği yönünde endişelerini dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin yakalanan her IŞİD savaşçısını vatandaşlıkları ellerinden alınmış olsa bile kendi ülkelerine göndereceklerini söyledi. Soylu, “Elimizdekileri geri göndereceğiz ancak dünya şimdi yeni bir metod buldu. O metod da bu kişilerin vatandaşlıklarının geri alınması. Nerede yakalandılarsa orada yargılanmalılar diyorlar. Herhalde bu da yeni bir uluslararası hukuk” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, “Bu içtihadı kabul etmek mümkün değil. Elimizdeki IŞİD savaşçılarını, ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar, kendi ülkelerine göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu hafta sonu yaptığı açıklamada Türkiye’nin Türkiye tarafından yakalanan IŞİD mensuplarını kendi ülkelerine göndereceği konusunda uyarıda bulunmuş, Avrupa ülkelerini bu konuda harekete geçmemekle suçlamıştı.

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