Vatandaştan Beykoz adayı Murat Aydın’a: “10 senedir mahallemize gelen ilk belediye başkanısınız”

Yeni Mahalle’de seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, esnafı ve vatandaşları tek tek ziyaret etti. İYİ Parti Seçim İrtibat Bürosu’nu da ziyaret ederek partililere başarılar dileyen Aydın’ı semtinde görünce şaşıran bir vatandaş, “10 yıldır mahallemize gelen ilk belediye başkanı sizsiniz” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne az bir zaman kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yeni Mahalle’de esnafları ve vatandaşları tek tek ziyaret etti. İlçede girilmemiş tüm noktaları adım adım gezerek semtteki vatandaşların kapılarını çalan Aydın, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sokaklarda gördüğü vatandaşlarla tokalaşan Aydın, onlara mikrofon uzatarak sıkıntılarını dinledikten sonra imar ve mülkiyet sorunuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

“Kısa bir süre içerisinde tapu mevzusu halledilecek”

Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın, “Bizim arkadaşlarımız bu semtle ilgili bir çalışma yaptı. Sadece burası değil, Yeni Mahalle’nin birçok kısmı, Beykoz’un birkaç mahallesiyle beraber toplamda 20 bin parsel, bunun 17 bin 200’ünün tapusu verildi. 2 bin küsuru verilemedi, bu konuyla ilgili de hazırlık yapılamıyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde yani kısa bir süre içerisinde tapu mevzusu halledilecek” dedi. Aydın’ın bu açıklamasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.