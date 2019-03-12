Vatandaştan İmamoğlu’na: Sen kaliteli adamsın git eniştemin yanında dur

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Fatih’te sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, tarihi Kapalı Çarşının ardından Tahtakale ve Mahmutpaşa esnafını ziyaret ederek Tarihi Mısır Çarşısına geçti. Yağmurlu havada seçim turuna devam eden İmamoğlu’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak seçime yönelik destek istedi.

"KURBAN OLAYIM GİT ONUN YANINA"

Siirtli kadından İmamoğlu’na, ‘Sen kaliteli adamsın git eniştemin yanında dur’

Yağmurlu havaya rağmen Mahmutpaşa ve Tahtakale esnafını ziyaret ederek Mısır Çarşısına inen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Adayının yolunu kesen Siirtli Kadriye Siriş isimli kadın ile İmamoğlu arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. İmamoğlu’yla samimi bir şekilde sohbet eden Kadriye Siriş, ‘Sen çok kalitelisin, bir şey söyleyeyim kalbin kırılmasın, eniştemin yanında dursan olmaz mı? Vallahi eniştemi seviyorum, ama sende iyi adamsın, kalitelisin’ demesi üzerine İmamoğlu, ‘O seçildi zaten Cumhurbaşkanı, bizde İstanbul’a seçileceğiz’ dedi. Bunun üzerine Kadriye Siriş, ‘Eniştemi çok seviyorum, sende onun yanında dur, kurban olayım git onun yanına, sen kalitelisin. Ben Emine hanımın köylüsüyüm, eniştem dağları deldi’ deyince İmamoğlu, ‘Siz Siirtlisiniz. Bizde İstanbul’da güzel şeyler yapacağız’ demesi renkli anlara sahne oldu.