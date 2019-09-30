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Vatandaştan, KDK’ya, bankalar faizleri indirsin başvurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Vatandaş, faiz indirimleri sonrasında borçlarının yeniden yapılandırılması için gittikleri bankalarından olumsuz cevap alınca Kamu Denetleme Kurumu’na (KDK) başvurdu.

Vatandaş, faiz indirimleri sonrasında borçlarının yeniden yapılandırılması için gittikleri bankalarından olumsuz cevap alınca Kamu Denetleme Kurumu’na (KDK) başvurdu. Halihazırda kredi borcu ödeyenler, son zamanlarda indirilen faiz oranlarının kendi kredi borçları için de uygulanması ve yeniden yapılandırılmasını içeren başvurularını kuruma iletti.
Konut kredilerine faiz indirimi getirilmesi hali hazırda kredi borcu ödeyen vatandaşları heyecanlandırdı. Bankalarına giderek ödedikleri kredi faizlerinde düşüş talep eden müşterilere bankaları olumsuz cevap verdi. Düşük faizli kredilerin yeni müşteriler için olduğunu söyleyen bankaların başvurularını reddettikleri binlerce vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurarak çözüm bekledikleri ifade edildi. KDK’ya başvuran şikâyetçiler, bankaların yüksek faiz oranlı kredileri yapılandırmayarak toplum yararına çalışma yapma ilkesine aykırı hareket ettikleri belirtildi. Vatandaşlar KDK’dan gelecek haberi umutla bekliyor.
Titizlikle inceliyoruz
Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç konu üzerine, “KDK bir hak arama kurumudur. Vatandaş idareyle yaşadığı sorunları mahkemeye gitmeden kurumumuza başvurarak çözebilir. Kurumumuza, bankaların faiz oranları hakkında binlerce başvuru geldi. ‘Faiz oranları düştü, bizim bankadan aldığımız konut kredisi faizinin düşüşünü temin edin’ talepleriyle karşılaşıyoruz. Her bir başvuruyu titizlikle inceliyoruz. Kararlarımızın hukuk çerçevesinde, hakkaniyetle, vatandaşımızın lehinde alınacağından şüpheniz olmasın” açıklamasında bulundu.

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