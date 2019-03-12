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Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 13:04 | Son Güncelleme

Bursa’da şehit ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir vatandaş teröre destek vermekle suçladı.

Bursa’da şehit ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir vatandaş teröre destek vermekle suçladı. Kılıçdaroğlu ise, “Kim teröre destek veriyorsa Allah belasını versin” dedi.
Kılıçdaroğlu, Bursa’da İvazpaşa Mahallesi’nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret etti. 2016 yılında Mardin’de şehit düşen Sinan Yaylı’nın evine giden Kılıçdaroğlu, şehidin babası Ahmet, annesi Hacer Yaylı ile kahvaltı yaptı.
Şehit ailesinin evinden ayrıldıktan sonra, kahvede kalabalığı gören Kılıçdaroğlu, içeri girip çay içti. Ayrıldığı sırada önüne geçen bir vatandaş, “HPD’yi destekliyor, teröre destek veriyorsunuz” diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Asla böyle bir şey yapmıyoruz” diye karşılık verdi. Vatandaş da, “Nasıl yapmıyorsunuz? Bursa’da mevcut üyelerinizin arasında HDP’liler var” dedi.
Kılıçdaroğlu ise, “Şunu gayet rahat, net bir şekilde söyleyeyim; kim terör örgütüne destek veriyorsa Allah belasını versin. Kim bu iftiraları yapıyorsa Allah onun da belasını versin. Gayet açık ve net. Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum. Kim terör örgütlerine destek veriyorsa Allah belasını versin. Bakın biz bu Türkiye’nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Vatanımıza, bayrağımıza herkese bağlıyız. Asla böyle bir şey yok” dedi.

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na teröre destek suçlaması

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