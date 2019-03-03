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Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek (24), hastaneye kaldırıldı.

Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan er Erhan Erbek (24), hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Er Erhan Erbek’in acı haberi Ankara Etimesgut’ta bulunan baba ocağına ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evinin önüne büyükşehir belediyesince taziye çadırı kuruldu.
Cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti

Vatani görevini yaparken hayatını kaybetti

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