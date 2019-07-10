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'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez' yazılı pankart kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, işletmeci tarafından plaja asılan, üzerinde Türkçe ve Arapça 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, işletmeci tarafından plaja asılan, üzerinde Türkçe ve Arapça 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun' yazılı pankart, polisin uyarısının ardından kaldırıldı. Sinop kent merkezi Kaleyazı mevkisindeki plajın işletmecisi Hakan Akıncı, plaj girişine üzerinde Türkçe ve Arapça 'Vatanı için savaşmayanlar plajımıza giremez. Türk ırkı var olsun' yazılı pankart astı. Pankart, sosyal medyada da paylaşılınca büyük tepki topladı. Bunun üzerine polisin uyarısıyla plaj görevlileri pankartı kaldırdı. İşletmeci Akıncı, hiçbir zaman insanlar arasında ayrım yapmadıklarını belirterek, "Ancak, özellikle sahil kesimlerinde, Suriyeli, Afgan, yani memleketlerinde savaşa katılmadan, buraya gelip bizden çok rahat bir şekilde yaşamalarını hiçbir zaman hazmetmedim. Müşterilerimizi de rahatsız ediyorlar. Bu pankartı yazdırmadan önce de yabancı beş, altı kişi sahile geldiler, pantolonlarını çıkartıp, iç çamaşırlarıyla denize girdiler. Bu, bardağı taşıran son damla oldu. Ben de bir pankart yazdırma gereği hissettim. Vatanı için savaşmayanların burada sefa sürmeye hakkı yoktur. Benim askerim, Türk askeri Suriye'de şehit olurken, onlar burada eğleniyor. Uyarıda bulundular, biz de pankartı kaldırdık" dedi.

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