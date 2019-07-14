"Vatanı ve milleti için şehit olan insanlar unutulmaz"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koyarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Cengiz Hasbal'ın ailesi, o geceyi ve şehitleri unutamıyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Sarıyer köyünde yaşayan Ahmet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprüye giden iki oğlundan birini şehit verdiğini söyledi.

Oğulları Cengiz ve Hüseyin'in köprüye gittiklerinden haberdar olduğunu anlatan Hasbal, "Hüseyin beni aradı, Cengiz de kimle konuştuğunu sormuş, Hüseyin 'babam' demiş, Cengiz de 'selam söyle' demiş. Ondan sonra sabah Hüseyin ile görüştük, 'baba Cengiz kalp krizi geçirdi' dedi. Ben oğlumun yaralandığını İstanbul'da öğrendim." diye konuştu.

Hasbal, oğlunun 19 gün sonra şehit olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Köprüye gittikleri anda üzerilerine ateş açılmış, onlar da ön taraftaymış, yaralıları ve şehitleri kenara çekmişler, ikinci ateşte Cengiz yaralanmış. Hüseyin'in yanından kurşun geçmiş, o anda Cengiz, 'abi ah' demiş, yere yığılmış. Ertesi gün gittik ameliyat oldu ama 19 gün sonra şehit oldu."