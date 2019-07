- "Bir olursak 15 Temmuz'lar bize vız gelir"

Oğlu Cengiz'in "şehit olmak isterim" dediğine dikkati çeken Hasbal, "Demek ki Allah isteklerini kabul etti, her konuştuğumuzda 'şehit olmak isterim', 'imkan olsa şehit olurum' diyordu." dedi.

Ahmet Hasbal, "Benim için her gün 15 Temmuz" ifadesini kullanarak, "15 Temmuz bitmedi, unutulmuyor, biz unutmuyoruz, unutulmaz da... Şu anda her gün bizim için 15 Temmuz. 3 yılda unuttuğumuz gün olmadı, her gün aklımızda, vatanı ve milleti için şehit olan insanlar unutulmaz." şeklinde konuştu.

Allah'tan bir daha bu tür olayları bu ülkeye yaşatmamasını dileyen Hasbal, "Öyle bir şey tekrar olsa oğlum şehit oldu diye ben de şehit olmak isterim. Bu yüce makama erişmek kimseye nasip olmaz. Vatanın varsa yaşarsın. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, 'bir olacağız.' Bir olursak 15 Temmuz'lar bize vız gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Dürdane Hasbal ise "Oğlumun yattığı yer cennet olsun. Tek benim oğlum değil şehit olan. Şehit annesi olduğum için gururluyum. Devletimizden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hep dik dursun, biz onun arkasındayız." dedi.