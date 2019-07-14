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"Vatanı ve milleti için şehit olan insanlar unutulmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Cengiz Hasbal'ın ailesi, o geceyi unutamıyor - Baba Ahmet Hasbal: - "3 yıldır unuttuğumuz gün olmadı, her gün aklımızda, vatanı ve milleti için şehit olan insanlar unutulmaz" - "Demek ki Allah isteklerini kabul etti, her konuştuğumuzda 'şehit olmak isterim' diyordu" - Anne Dürdane Hasbal: - " Şehit annesi olduğum için gururluyum"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koyarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Cengiz Hasbal'ın ailesi, o geceyi ve şehitleri unutamıyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Sarıyer köyünde yaşayan Ahmet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprüye giden iki oğlundan birini şehit verdiğini söyledi.

Oğulları Cengiz ve Hüseyin'in köprüye gittiklerinden haberdar olduğunu anlatan Hasbal, "Hüseyin beni aradı, Cengiz de kimle konuştuğunu sormuş, Hüseyin 'babam' demiş, Cengiz de 'selam söyle' demiş. Ondan sonra sabah Hüseyin ile görüştük, 'baba Cengiz kalp krizi geçirdi' dedi. Ben oğlumun yaralandığını İstanbul'da öğrendim." diye konuştu.

Hasbal, oğlunun 19 gün sonra şehit olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Köprüye gittikleri anda üzerilerine ateş açılmış, onlar da ön taraftaymış, yaralıları ve şehitleri kenara çekmişler, ikinci ateşte Cengiz yaralanmış. Hüseyin'in yanından kurşun geçmiş, o anda Cengiz, 'abi ah' demiş, yere yığılmış. Ertesi gün gittik ameliyat oldu ama 19 gün sonra şehit oldu."

- "Bir olursak 15 Temmuz'lar bize vız gelir"

Oğlu Cengiz'in "şehit olmak isterim" dediğine dikkati çeken Hasbal, "Demek ki Allah isteklerini kabul etti, her konuştuğumuzda 'şehit olmak isterim', 'imkan olsa şehit olurum' diyordu." dedi.

Ahmet Hasbal, "Benim için her gün 15 Temmuz" ifadesini kullanarak, "15 Temmuz bitmedi, unutulmuyor, biz unutmuyoruz, unutulmaz da... Şu anda her gün bizim için 15 Temmuz. 3 yılda unuttuğumuz gün olmadı, her gün aklımızda, vatanı ve milleti için şehit olan insanlar unutulmaz." şeklinde konuştu.

Allah'tan bir daha bu tür olayları bu ülkeye yaşatmamasını dileyen Hasbal, "Öyle bir şey tekrar olsa oğlum şehit oldu diye ben de şehit olmak isterim. Bu yüce makama erişmek kimseye nasip olmaz. Vatanın varsa yaşarsın. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, 'bir olacağız.' Bir olursak 15 Temmuz'lar bize vız gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Dürdane Hasbal ise "Oğlumun yattığı yer cennet olsun. Tek benim oğlum değil şehit olan. Şehit annesi olduğum için gururluyum. Devletimizden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hep dik dursun, biz onun arkasındayız." dedi.

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15 Temmuz darbe girişimi Baba Ahmet Hasbal giresun

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