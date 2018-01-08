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Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı! Leon ve Mehmet ölüyor mu?

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 08.01.2018 22:37 | Son Güncelleme 7 saat önce

Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanında şok bir gelişme yaşanıyor! Leon ve Mehmet ölecek mi? Cevdet, İsmet Paşa'yı kaçırabilecek mi?

Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı! Leon ve Mehmet ölüyor mu?

Vatanım Sensin'in bu hafta ekrana gelecek olan 40. bölümünde, Cevdet, Yakup'tan gelen haber ile büyük bir olayı öğrenir. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen telgrafın detayları merak konusudur. Mustafa Kemal Paşa'dan gelecek görev büyük önem taşımaktadır.

Cevdet, gerekirse Dağıstanlı'nın çiftliğinden İsmet Paşa'yı kaçırmaya bile hazırdır. Cevdet, Dağıstanlı'nın elinden İsmet Paşa'yı kaçırabilecek mi? Hilal, yeniden Mehmet ile görüşme şansı bulmuştur. Mehmet'in ise kurtuluş için büyük bir planı vardır. Yunan ordusuna söyleyeceği havadis onun için kurtuluş olma yolundadır. Arkadaşlarından aldığı yardımla Yunanların baskın düzenleyeceği yere bomba düzenekleri kurdurmuştur. Bu baskının kumandasını ise Leon üstlenir. Mehmet ve Leon, bombalar nedeniyle ölecekler mi?

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