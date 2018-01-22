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Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı! Cevdet ve Azize sonunda buluşuyor

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 22.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 8 saat önce

Vatanım Sensin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vatanım Sensin'in yeni bölümünde, Tevfik, Cevdet'e Azize'nin yerini söylüyor. Cevdet öğrendiği gerçekle Azize'yi buluyor. Azize ve Cevdet'in yıllar sonra buluşması, bu hafta Vatanım Sensin'in 41. bölümüne damga vuracak.

Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı! Cevdet ve Azize sonunda buluşuyor

Vatanım Sensin'in yeni bölümünde, Cevdet, Azize'nin peşine düşüyor; Azize vazifesini sürdürmeye çalışıyor! Cevdet, öğrendiği hakikat sonrası Azize'yi bulmaya çalışır. Tevfik'in itirafı, onun da başını belaya sokar.

Azize'nin gizli vazifesini sürdüremesinde yardımcı olan İngiliz Charles Hamilton da paniğe kapılır. Cevdet, Azize'yi bulabilecek mi? Tevfik'i bekleyen büyük tehlike ne? Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de!

VATANIM SENSİN'DE GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.

Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık..uyduruk film ve oyuncular sıfır..duygu sömürüsüyle trilyon kazanıyolar...çokta kötü senaryo..saf milleti oyalayın..yuhhh
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