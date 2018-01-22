Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı! Cevdet ve Azize sonunda buluşuyor

Vatanım Sensin'in yeni bölümünde, Cevdet, Azize'nin peşine düşüyor; Azize vazifesini sürdürmeye çalışıyor! Cevdet, öğrendiği hakikat sonrası Azize'yi bulmaya çalışır. Tevfik'in itirafı, onun da başını belaya sokar.

Azize'nin gizli vazifesini sürdüremesinde yardımcı olan İngiliz Charles Hamilton da paniğe kapılır. Cevdet, Azize'yi bulabilecek mi? Tevfik'i bekleyen büyük tehlike ne? Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de!

VATANIM SENSİN'DE GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.

Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

