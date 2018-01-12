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Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı...Tevfik büyük sırrı Cevdet'e söylüyor!

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 12.01.2018 00:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

Vatanım Sensin dizisinin 18 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 41. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Vatanım Sensin 41. yeni bölüm fragmanında, Cevdet, elindeki silahı Tevfik'in kafasına doğrultarak onu öldürmek için hazır bekliyor. Ancak Tevfik, hayatta kalabilmek için bildiği büyük sırrı Cevdet'e söylüyor!

Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanı...Tevfik büyük sırrı Cevdet'e söylüyor!

Vatanım Sensin 41. bölüm fragmanında, Tevfik, hayatta kalabilmek için en büyük kozunu kullanmanın uygun olacağını düşünür. Bu ölümü sadece tek bir kelime önleyecektir.

Tevfik'in dudaklarından Azize izmi çıktığında Cevdet'in tüm düşünceleri aniden değişir. Tevfik, Azize'nin yerini Cevdet'e söyleyecek mi? Bu konuşmaya rağmen Cevdet, Tevfik'i öldürecek mi? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

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