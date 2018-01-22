Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanı yayında! Cevdet Azize’yi buluyor

Başrollerini Halite Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Okan Yalabık gibi çok önemli oyuncuların paylaştığı Vatanım Sensin’in 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda Cevdet Azize’yi buluyor ve büyük avuşma gerçekleşiyor. Nefes kesen bir bölüm daha bizi bekliyor. İşte Vatanım Sensin son bölüm izle ve yeni bölüm fragmanı

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Vatanım Sensin 41. Bölümde Cevdet, Tevfik'ten duyduğu sözler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor!

Kendisini Yanık Efe adıyla tanıtan Tevfik, Mustafa Kemal Paşa'dan gelen emirlerle Dağıstanlı'nın maskesini düşürmeyi başarır. Diğer tüm efeleri, Dağıstanlı'nın gerçek yüzüyle yüzleştiren Tevfik gözden düşmesine ve silahların yönelmesine sebep olur. Düzenli orduya katılmayı reddeden Dağıstanlı, Yunan bankasından çalınan paralarla Yunan Ordusu ile savaşmayı planlarken, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla köşeye sıkıştığını anlar.

İsmet Bey'in, Dağıstanlı tarafından zorla çiftlikte tutulması Cevdet ile Yakup'u da harekete geçirir. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen telgraf sonrası onu kurtarmayı başarırlar. Tevfik'i istediği gibi kullanan Cevdet, ondan intikam almaya karar verir. Tevfik'i öldürmek için bir hamle yapar. Lakin Tevfik'in son sözleri tüm dengeleri değiştirecek cinstendir. Zira Tevfik, Azize'nin yaşadığını ve yerini sadece kendisinin bildiğini itiraf eder. Bu itiraf, Cevdet tarafından şaşkınlıkla karşılanır.