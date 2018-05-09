Vatanım Sensin 55. bölüm fragmanı! İşkence gören Yakup ölüyor mu?

Vatanım Sensin 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Yakup'u yakalayan Filippos elindeki kozları artırmanın tadını çıkarırken, Cevdet ise şüphe çekmemek adına Yakup’un başına gelenleri eli kolu bağlı izlemek zorundadır.

Yakup, Yunan işkencesine maruz kalıyor; Türk milletinin geleceği için kritik bir karar alıyor! Yakup’un kuvvacı olduğunu öğrenen Yıldız, Havva’yı kurtarmanın yolunu arar. Yakup’un tutuklanmasına neden olan uçağı geri almak için Leon’la iş birliği yapan Vecihi ise bambaşka şeylerle geri dönecektir. Filippos konuşmamak için direnen Yakup’u çözmek için akıl almaz bir yönteme başvurur.

Yakup'un Kuvayi Milliye mensubu olduğu Yunanlar tarafından anlaşılmıştır. Yakup'u esir alan Yunanlar, Filippos'un emriyle onu öldürmeyecek şekilde çok ağır işkenceleri uygular. Yakup'un durumunu Ankara'ya bildiren Cevdet'e çok üzücü ama gerçekleştirilmesi gereken görev verilir. Cevdet, bu zor görev için damadı ve yoldaşı Yakup'a uygun olan imkanda bir fırsat bırakır. Yakup, intihar edecek mi?

Vatanım Sensin, merakla beklenen bölümüyle 10 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

