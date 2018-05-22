Vatanım Sensin 57. bölüm fragmanı! Artık Miralay Cevdet dönemi başlıyor

Vatanım Sensin 57. bölüm fragmanında Cevdet, gerçek üniformasını giyerek mücadeleye hazırlanıyor! Hilal, babasının hain olmadığını öğrenmiştir. Bu gerçekle birlikte milli mücadeleye olan inancı daha da artar.

Filippos, oynamaktan ziyade oyunu bozma amacına bürünür. Aleksi'ye verdiği talimat ile Cevdet ve ailesinin sonunu görmek istediğini söyler. Cevdet, üzerindeki sahte Yunan üniformasını çıkarır ve gerçek üniformasını giyerek; Miralay göreviyle mücadeleye hazır olur.

Vatanım Sensin, merakla beklenen bölümüyle 24 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cevdet'in, Yakup'la görüştüğünü kendi gözleriyle görüp Kuvayı Milliye için çalıştığından emin olan Filippos, Cevdet'i tutuklamak veya cezalandırmak yerine göz hapsine almayı tercih eder. Böylece Ankara'nın planlarını önceden haber alıp boşa çıkarabilecektir. Nitekim Filippos'un elde ettiği bilgiler öncelikle Darülmesai'yi ve Azize dahil oradaki tüm kadınların hayatını tehdit eder.

O sırada Ankara Cevdet'ten, İtalyanlara esir düşen ve serbest bırakılmak üzere olan Türk subaylarıyla ilgili bir görev verir. Şimdi Cevdet'le Filippos arasında tehlikeli bir satranç oyunu başlayacaktır. Bu öylesine tehlikeli bir oyundur ki Cevdet'i kızı Hilal'le ölümcül bir şekilde karşı karşıya getirecektir.

