Vatanım Sensin 58. bölüm fragmanı! Miralay Cevdet idam mı edilecek?

Vatanım Sensin'deMiralay Cevdet tutuklanıyor; Yunan Ordusu Kumandanı Filippos onu öldürecek kurşunu sıkmak için harekete geçiyor!

İzmir'de verilen Milli Mücadele, giderek sertleşir. Kayıplar hızla artarken, vatansever Türk halkı büyük mücadeleler vermektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın emirleri doğrultusunda verilen savaş, Türklerin gücünü bir kez daha gözler önüne serer. Yunan Ordusu içinde verdiği vazife son bulan Cevdet, Yunan askerleri tarafından tutuklanır. Filippos ile karşı karşıya gelen Cevdet, en önemli sınavını vermek üzeredir.

Öte yandan Filippos, oğlu Aleksi'nin öldüğünü öğrenir. Aleksi'den başka kimsesi olmayan Filippos, intikam ateşiyle ynaıp tutuşmaktadır. Leon ise gece yarısı sokakta karşı karşıya geldiği Azize'nin başına silah doğrultur. Azize, mücadelesinin sürdürürken ailesi için önemli kararlar vermek zorunda kalır.

Vatanım Sensin, merakla beklenen bölümüyle 31 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

