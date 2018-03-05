Vatanım Sensin'in Hasibe anası Yeşilçam'ın efsane filminde oynamış

İşte Celile Toyon'un gençlik hali...

Vatanım Sensin'in Hasibe anası bakın kimmiş!

1 / 9 Vatanım Sensin'in Hasibe anası bakın kimmiş! Vatanım Sensin'de Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe ana tam bir Osmanlı kadını rolünde.

2 / 9 Dizide Hasibe karakterini usta oyuncu Celile Toyon canlandırıyor.

3 / 9 1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu konservatuvar eğitimini tiyatro bölümünde tamamladı. Halen İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahne alan oyuncu, 70'li yıllarda sinema dünyasına adım attı.

4 / 9 Yeşilçam'da sayısız filmlere imza atan oyuncu bir çok karakterin seslendirmesini de üstlendi.

5 / 9 İşte oynadığı o filmlerden biri... Kemal Sunal ve Gülşah Alkoçlar'ın "İbo ile Güllüşah" filmini hatırladınız mı?

6 / 9 İşte ünlü oyuncu o filmde, evden kaçan Gülşah'ın annesini canlandırıyordu...

7 / 9 Usta oyuncu 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nde 1402'lik olarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan atıldı, sonra Danıştay kararıyla geri döndü.

8 / 9 68'liler Birliği Vakfı - Deniz Gezmiş Enstitüsü yapımı olan ve yönetmenliğini Aydın Sayman'ın yaptığı 68 Kuşağı Belgeseli 'ni seslendirdi.