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Vatanım Sensin'in Hasibe anası Yeşilçam'ın efsane filminde oynamış

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 10:33 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin'de Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe ana Celile Toyon'un eski halini görünce çok şaşıracaksınız.

İşte Celile Toyon'un gençlik hali...

Vatanım Sensin'in Hasibe anası bakın kimmiş!

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Vatanım Sensin'in Hasibe anası bakın kimmiş!

Vatanım Sensin'in Hasibe anası bakın kimmiş!
Vatanım Sensin'de Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe ana tam bir Osmanlı kadını rolünde.
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Dizide Hasibe karakterini usta oyuncu Celile Toyon canlandırıyor.

Dizide Hasibe karakterini usta oyuncu Celile Toyon canlandırıyor.
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1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu konservatuvar eğitimini tiyatro bölümünde tamamladı.

1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu konservatuvar eğitimini tiyatro bölümünde tamamladı.
Halen İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahne alan oyuncu, 70'li yıllarda sinema dünyasına adım attı.
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Yeşilçam'da sayısız filmlere imza atan oyuncu bir çok karakterin seslendirmesini de üstlendi.

Yeşilçam'da sayısız filmlere imza atan oyuncu bir çok karakterin seslendirmesini de üstlendi.
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İşte oynadığı o filmlerden biri... Kemal Sunal ve Gülşah Alkoçlar'ın "İbo ile Güllüşah" filmini hatırladınız mı?

İşte oynadığı o filmlerden biri... Kemal Sunal ve Gülşah Alkoçlar'ın "İbo ile Güllüşah" filmini hatırladınız mı?
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İşte ünlü oyuncu o filmde, evden kaçan Gülşah'ın annesini canlandırıyordu...

İşte ünlü oyuncu o filmde, evden kaçan Gülşah'ın annesini canlandırıyordu...
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Usta oyuncu 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nde 1402'lik olarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan atıldı, sonra Danıştay kararıyla geri döndü.

Usta oyuncu 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nde 1402'lik olarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan atıldı, sonra Danıştay kararıyla geri döndü.
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68'liler Birliği Vakfı - Deniz Gezmiş Enstitüsü yapımı olan ve yönetmenliğini Aydın Sayman'ın yaptığı 68 Kuşağı Belgeseli 'ni seslendirdi.

68'liler Birliği Vakfı - Deniz Gezmiş Enstitüsü yapımı olan ve yönetmenliğini Aydın Sayman'ın yaptığı 68 Kuşağı Belgeseli 'ni seslendirdi.
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celile toyon vatanım sensin

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