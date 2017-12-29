Vatanım Sensin son bölümde İsmet Paşa fırtınası esti!

Vatanım Sensin’in 28 Aralık 2017 Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, Dağıstanlı Ankara'nın düzenli orduya katılma teklifini reddetti ve askerleri de kendi saflarına kattı. İsmet Paşa (İsmet İnönü) saf değiştiren askerleri ikna etmek için harekete geçiyor.



İsmet Paşa ve Cevdet'in Milli Mücadele planı



Dağıstanlı Ankara'nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege'ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet'in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı'ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet'in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.

Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet'ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey’le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara'ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı'nın İsmet Bey'e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.

Mustafa Kemal Paşa, Dağıstanlı’nın başarılarından dolayı düzenli orduya katılmasını ister. Görevlendirilen subaylar, Dağıstanlı’dan hiç beklemedikleri bir cevap alırlar. Dağıstanlı, kibrinden dolayı kendisine verilen rütbeyi beğenmez. Dahası Ankara Hükümeti’nin düzenli ordusuna katılmayacağını, istedikleri taktirde kendi ordusuna katılım beklediğini belirtir. Dağıstanlı’yı düzenli orduya götürmek için gelen askerlerin de aklını çelmeyi başarır.