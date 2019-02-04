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"Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruyacağını belirterek, "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz." dedi.

Venezuela'da her yıl 4 Şubat'ta kutlanan Ulusal Onur Günü'nde konuşan Maduro, 6 Şubat'tan itibaren ABD'ye gönderilmek üzere, "Barış için askeri müdahaleye karşı" başlıklı bir imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Maduro, imza kampanyasının herkese açık olduğunu dile getirerek, kampanyanın ülkenin her şehrinde bulunan Bolivar meydanlarında düzenleneceğini ifade etti.

Burada Venezuela'ya yönelik müdahaleye karşı imza toplanacağını aktaran Maduro, daha sonra toplanan imzaların ABD Devlet Başkanlığı Sarayına (Beyaz Saray) gönderileceğini bildirdi.

Maduro, Venezuela'yı canı pahasına koruma yemini ederek, "Her zaman onur ve bağımsızlık hedeflerine bağlı olacağıma, tehdit altındaki vatanımızı canım pahasına koruyacağıma ve halkın zaferiyle barışı getireceğime yemin ederim. Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz, asla silahlarımızı ne 'Yankee emperyalizmi' karşısında ne de başka bir küstah tehdit karşısında bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Halkı darbe girişimine karşı nöbet tutmaya çağıran Maduro, Venezuela'ya karşı şiddetli bir psikolojik savaşın açıldığını vurguladı.

Maduro, İspanya'nın Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımasına ilişkin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında, "İki elin kanda olacak, her zaman ellerinde kan lekesi olacak. Tarih, seni, Donald Trump'ın savaş yanlısı ve müdahaleci politikasına hizmet eden bir başbakan olarak hatırlayacak." diye konuştu.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
darbe karşıtı imza kampanyası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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