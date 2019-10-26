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"Vatanımızın, bayrağımızın karşısında kim varsa onun karşısındayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Başkanı Levent Uslu: - "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin, vatanımızın, bayrağımızın karşısında kim varsa onun karşısındayız"

ARTVİN (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Başkanı Levent Uslu, "Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin, vatanımızın, bayrağımızın karşısında kim varsa onun karşısındayız." dedi.

Kentte bir otelde düzenlenen Bem-Bir-Sen bölge eğitim toplantısına katılan Uslu, burada yaptığı konuşmada, sendika tarihinde ilk defa bölge eğitim toplantısını Artvin'de yaptıklarını söyledi.

Sendika olarak temiz bir geçmişe sahip olduklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"25 yıllık Bem-Bir-Sen teşkilatı ve Memur-Sen Konfederasyonu'nun geçmişinde hiçbir leke, yanlış yoktur. Biz de bu sancağı, bu bayrağı gelecek nesillere daha iyi bir noktada bırakmak için uğraşacağız. 28 Şubat'ta, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı'nda ve en son yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin, kahraman ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanındaki duruşumuz, desteğimiz tamdır, nettir. Bundan başka bir şey düşünülemez. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin, vatanımızın, bayrağımızın karşısında kim varsa onun karşısındayız."

Konuşmaların ardından Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, toplu sözleşme sürecine ilişkin sunum yaptı.

Toplantıya, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Uslu'nun yanı sıra sendika genel başkan yardımcıları Nurettin Sever, Ahmet Selim Kadıoğlu, Recep Karslı, Medeni Sevinç, Bem-Bir-Sen Artvin İl Başkanı Erdal Genç ile çevre illerden gelen sendika temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Bem-Bir-Sen

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