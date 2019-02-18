"Vatanını seven CHP'li, zillet ittifakına oy vermez"

BURDUR ( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zillet ittifakının içerisinde PKK var, DHKP-C, TİKKO var. Ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde. Vatanını seven milliyetçi CHP'liler böyle bir ittifaka oy vermez." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti'nin Burdur mitinginde yaptığı konuşmada, Burdurlulara hitap etmekten onur duyduğunu söyledi.

Geçen seçimlerde siyasi hayatında unutamayacağı bir anıyı Burdur mitingi sırasında yaşadığını belirten Çavuşoğlu, "Durmak bilmeyen bir yağmur vardı, hepimiz ıslandık ama özellikle bacılarımız, 'dağılalım' dediğim halde meydanda ayrılmadılar. Bunu hayatım boyunca unutmayacağım." diye konuştu.

Burdur ile Antalya'nın etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'nın kalkınmasında Burdurluların çok büyük emeği olduğunu vurguladı.

Artık sıranın Burdur'u ayağa kaldırmaya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü son 5 yıldır Burdur'umuz öksüz ve geri kaldı. Biz bunu Antalya'da 2009-2014 arası yaşadık. Antalya'da bir çivi bile çakılamadı. 'Son 5 yıldır Burdur'da herhangi bir hizmet oldu mu?' Mevcut belediye başkanı 40 seçim vaadinde bulunmuş, 36 tanesine hiç başlamamış bile. Görüyorum ki Burdur'daki CHP'li arkadaşlarımız da bıkmış yaka silkiyor. Esasen bu seçimde tüm Türkiye'deki CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdeki vatandaşlarımız yaka silkiyor. Burdur'u bu zihniyetten kurtarma zamanı. Netcez gari, Deniz Kurt diyeceğiz gari."