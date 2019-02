"Vatanını seven CHP'li, zillet ittifakına oy vermez"

BURDUR ( AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zillet ittifakının içerisinde PKK var, DHKP-C, TİKKO var. Ne kadar terör örgütü varsa o ittifakın içinde. Vatanını seven milliyetçi CHP'liler böyle bir ittifaka oy vermez." dedi.

Çavuşoğlu, tüm ülkücüler ve CHP'lilerden de adaylarına destek beklediklerini ifade etti.

Kısa bir süre önce İzmir'e gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "İzmir'dekiler 'Biz partimizdir dedik verdik, yine verdik, ama hiçbir şey yapmadılar, yetti artık gelin artık' diyor. 'Size oy vereceğiz artık' diyorlar. Vatandaş artık kimin hizmet edeceğini görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakını sadece seçim ittifakı değil, millet ittifakı olduğunu ve pazara kadar değil mezara kadar süreceğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü Türkiye için birlik ve beraberlik içinde olup, gücümüzü birleştirmemiz lazım. Şimdi her zamankinden daha güçlüyüz. Şimdi sahada da masa da güçlüyüz. Teröristleri inlerine gömerken güçlüyüz. Harekatlara başlarken kimseden izin almıyoruz, hesap vermiyoruz. Kendi kararını veren bir Türkiye var, bunu hazmedemeyenler var. Bu bizim sorunumuz değil. Onlara hazmetme kapasitelerini biraz daha büyütmeleri önerisinde bulunuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Bunun için 'Cumhur İttifakı mezara kadar' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bayrağımızı dünyanın her yerinde coşkuyla dalgalandırıyoruz. İnsanı ve dış politikamızla en önemli aktörlerden birisi artık Türkiye Cumhuriyetidir. 240 misyonla dünyada 5. sıradayız. İnşallah daha da yükselteceğiz. Sadece Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz oldu. Dünyanın her yerinde var olan bir ülke olduk. Güçlü olmak zorundayız. Çünkü dünyadaki mazlumların tek umudu Türkiyedir. Güçlü olmazsak kutsal davalarımıza sahip çıkacak kimse yok."