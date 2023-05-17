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'Vatanını seven gelsin' diyerek çağrı yaptı: Kılıçdaroğlu'ndan yeni video mesaj!

17.05.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla dikkat çeken mesajlar verdi. Atatürk portresi önündeki konuşmasında Kılıçdaroğlu Türkiye'deki düzensiz mültecilere dikkat çekti ve "Yarın bir gün on milyondan otuz milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. CHP lideri, 28 Mayıs için de oy kullanma çağrısı yaptı.

Son dakika haberi: Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına giderek 13. cumhurbaşkanını belirleyecek. Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu halka seslenmeye devam ediyor. Son olarak Kılıçdaroğlu bir video paylaşarak "Mutlaka kazanacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun depremler sonrası yaraların sarılma sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili söyledikleri de dikkat çekti. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Vatanını seven sandığa gelsin" çağrısında bulundu.

"SINIR NAMUSTUR! NAMUSUMUZU KORUMAKTAN ACİZLER"

Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı o videodaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur, böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün on milyondan otuz milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

"KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARA, EVLATLARIMIZA GÖZ KOYANLARA VATANIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Kadınlara eşya gibi onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Daha düne kadar BOP’un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu Rusya’nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere ‘dur’ emri veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK’lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ’cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara Balyoz’da Ergenekon’da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda’yı… Evet Kozmik Oda’yı… Namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin.

Bu vatanın gerçek sevdalıları bedel ödeyenler türlü yalanlarla yanlış algılarla sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar.

Ve siz gençler, ayağa kalkın ayağa! Ölü toprağını atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka!"

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Kemal Kılıçdaroğlu

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