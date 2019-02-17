HABER

Vatansız kardeşlerin dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

AZERBAYCAN’dan annesi ile birlikte 12 yıl önce Bursa’ya gelen Sabir Bağırov (21) ve Zaminkar Bağırov (19) kardeşler, o ülkede nüfus cüzdanı çıkaramadıkları için geçen zaman içinde Türkiye vatandaşlığı alamadı.

Vatansız kardeşlerin dramı

İsmail Hakkı SEYMEN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- AZERBAYCAN’dan annesi ile birlikte 12 yıl önce Bursa’ya gelen Sabir Bağırov (21) ve Zaminkar Bağırov (19) kardeşler, o ülkede nüfus cüzdanı çıkaramadıkları için geçen zaman içinde Türkiye vatandaşlığı alamadı. Kimlikleri olmadığı için, kimlik alabilmek için yeniden Azerbaycan'a da gidemeyen iki kardeş, vatansız kaldı. Sağlık ve eğitim hakkından yararlanamayan, sigortalı bir işte çalışamayan ve hiçbir resmi işlem yaptıramayan kardeşler, bu durumdan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi.
Azerbaycan’da yaşayan Sabir Bağırov ve Zaminkar Bağırov, babasından ayrılan annesiyle birlikte 12 yıl önce Bursa’ya taşındı. Anneleri burada bir Türk ile evlendi. Ancak Bağırov kardeşler üvey babalarıyla anlaşamayınca birlikte ayrı bir eve çıktı. İki kardeş, günübirlik işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyor.
KİMLİKLERİ OLMADIĞI İÇİN AZERBAYCAN'A DA GİDEMİYORLAR
Azerbaycan kanunlarına göre 15 yaşından önce nüfus cüzdanı verilmediği için o yaşa kadar doğum belgesi ile resmi işlemlerini halleden Bağırov kardeşler, Türkiye'ye göç ettiklerinde de vatandaşlık alamadı. Bağırov kardeşler kimlik belgeleri olmadığı için Türkiye'den Azerbaycan'a da çıkış yapamayınca, vatansız kaldı. Zaminkar Bağırov, vatansız oldukları için sosyal haklarının da olmadığını belirterek Türkiye'de yaşadıkları süreci şöyle anlattı:
"2007 yılında ağabeyim ve annemle beraber Türkiye'ye geldik. Şu an 19 yaşındayım. Biz Azerbaycan'dan buraya doğum belgesiyle geldik, Azerbaycan kanunlarına göre de 15 yaşını doldurmadan kimlik alamıyorduk. Annemin burada evlendiği adamla anlaşamadık ve 5 sene önce ağabeyimle beraber evden ayrıldık. Kimliğimiz olmadığı için fabrikaya giremiyoruz, sigortamız olmuyor, hastaneden yararlanamıyoruz. Bizi sürekli çeşitli kurumlara gönderiyorlar ancak her biri, bir diğerine gönderiyor ve hiçbirinden karşılık gelmiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kimliğimizi almak istiyoruz, burada askerliğimizi yapmak istiyoruz. Şu an yararlanamadığımız tüm imkanlardan yararlanmak istiyoruz."
Vatansız olduğu için kız arkadaşıyla evlenemediklerini ifade eden Sabir Bağırov ise Türkiye'de kalmak istediğinin söyledi. Bağırov, "Kız arkadaşımla evlenmek istiyoruz, ancak ailesi kimliğim olmadığı için buna olumsuz bakıyor. Ben de burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliğimi çıkarttırmak, askere gitmek, sigortalı bir işte çalışmak istiyorum. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, bize yardım etsin. Önce burada askere gitmek, ardından sigortalı bir işe girmek ve evlenip güzel bir hayat yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Vatansız kardeşlerin dramıVatansız kardeşlerin dramıVatansız kardeşlerin dramıVatansız kardeşlerin dramı

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
Görme engellilerin umut ışığı goalballGörme engellilerin umut ışığı goalball
Tuzla'da uyuşturucu operasyonuTuzla'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.