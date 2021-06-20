Vatikan, AB'nin 'kurucu babalarından' Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı

Vatikan, Avrupa Birliği'nin kurucularından kabul edilen Robert Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco dün imzaladığı kararla Schuman'ı "kahramanca erdemleri" nedeniyle "mübarek" ilan etti. Katolik Kilisesi geleneklerine göre, bu aşamadan sonra Schuman'ın aziz ilan edilebilmesi için kendisine atfedilen iki "mucizenin" kilise tarafından tanınması gerekiyor.

Aziz ilanı sürecinde "mucize" olarak genellikle, hastaların tıbben açıklanamayan bir şekilde iyileşmesi kabul ediliyor. "Mucize" onayı için, hastaların söz konusu kişi vasıtasıyla edilen dualar yoluyla iyileştiğine kanaat getirilmesi gerekiyor.

Katolik inancına bağlı olan Robert Schuman, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Fransız devlet adamı, bugünkü Avrupa Birliği'nin temellerini atan 1950 tarihli Schuman Planı'nın da mimarıydı.

Schuman Planı, Avrupa ülkeleri arasındaki çatışmaları önlemek için kömür ve çelik üretiminin uluslarüstü bir kurumun kontrolüne devredilmesini öngörüyordu. Bu çerçevede Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun tesis edilmesiyle, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve devamında da Avrupa Birliği'nin kurulmasının da yolu açılmış oldu.