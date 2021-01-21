HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatikan Bankası’nın eski Başkanı Caloia’ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası

Vatikan Bankası’nın eski Başkanı Caloia’ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası

21.01.2021 20:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vatikan Bankası’nın eski Başkanı Caloia’ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası

Vatikan mahkemesi, Vatikan Bankası’nın eski Başkanı Angelo Caloia’yı kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlarından suçlu bularak, 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.Vatikan Bankası olarak bilinen Dini İşler Enstitüsü’nün (IOR) eski Başkanı Angelo Caloia ve avukat Gabriele Liuzzo’nun Vatikan mahkemesinde görülen davasında karar çıktı.

Vatikan mahkemesi, Vatikan Bankası’nın eski Başkanı Angelo Caloia’yı kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlarından suçlu bularak, 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.
Vatikan Bankası olarak bilinen Dini İşler Enstitüsü’nün (IOR) eski Başkanı Angelo Caloia ve avukat Gabriele Liuzzo’nun Vatikan mahkemesinde görülen davasında karar çıktı. Mahkeme, Başkan Caloia’ya kara para aklama ve zimmete para geçirmekten 8 yıl 11 ay hapis ve 12 bin 500 euro, Liuzzo’ya ise kara para aklamaktan 5 yıl 2 ay hapis ve 8 bin euro para cezası verildi.
Mahkeme ayrıca, sanıkların hesaplarında ele geçirilen meblağlara el konulmasına ve IOR ile Sgir şirketine yaklaşık 23 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi.
1989- 2009 yılları arasında IOR’un Başkanlığı yapan Caloia ile baba-oğul avukatlar Gabriele ve Lamberto Liuzzo, 9 Mayıs 2018’de başlayan davada, Vatikan’a ait gayrimenkullerin satışlarında offshore şirketleri aracılığıyla yapılan karmaşık işlemlerde çeşitli usulsüzlük suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Vatikan Bankası’nın eski Başkanı Caloia’ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Radyonun içinden çıktı! TutuklandıRadyonun içinden çıktı! Tutuklandı
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Merkez Bankası faizi sabit tuttu!

Merkez Bankası faizi sabit tuttu!

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Marketten dönen çift, evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü

Marketten dönen çift, evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü

HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

Vicdansızlık! Otomobilin farından çıktı

Kargoyla gönderilen radyo içinden uyuşturucu çıktı

Radyonun içinden çıktı! Tutuklandı

'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi

Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi

21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.