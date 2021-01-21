HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirmekten hapis cezası aldı

Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirmekten hapis cezası aldı

21.01.2021 22:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirmekten hapis cezası aldı

Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirdiği ve kara para akladığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu. 81 yaşındaki Caloia, mali bir suçtan mahkum edilen en üst düzey Vatikan yetkilisi oldu.

Vatikan bankasının eski başkanı, zimmetine para geçirdiği ve kara para akladığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi olan Vatikan'ın bankası Diyanet İşleri Enstitüsü (IOR) eski başkanı Angelo Caloia, 8 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

Vatikan Şehir Devleti Mahkemesi'nde görülen davada, bankanın eski başkanı Caloia ile birlikte avukatı Gabriele Liuzzo ve avukatın oğlu Lamberto Liuzzo da suçlu bulundu.

1989-2009 yılları arasında Vatikan bankasının başkanlığını yapan 81 yaşındaki Caloia, mali bir suçtan mahkum edilen en üst düzey Vatikan yetkilisi oldu.

Caloia ve diğer sanıkların, bankaya ait gayrimenkul satışları sırasında milyonlarca Euro hortumladığı belirlendi.

Savcılık sanıkları, 2001-2008 yılları arasında 29 gayrimenkulün satışında yolsuzluk yapmakla suçluyordu. Sanıkların bu gayrimenkulleri düşük fiyatlarla, vergi cennetlerinde kurulmuş (offshore) şirketlere sattığı, daha sonra da bu şirketler aracılığıyla aynı gayrimenkulleri gerçek piyasa fiyatlarına satarak aradaki farkı zimmetlerine geçirdiği iddia ediliyordu.

2018'den beri süren davada sanıklar suçlamaları reddediyordu. Bugünkü karar duruşmasında ise sanıklar suçlu bulundu ve Angelo Caloia ile Gabriele Liuzzo 8 yıl 11 ay, Lamberto Liuzzo ise 5 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Bankaya 23 milyon Euro iade

Mahkeme ayrıca, sanıkların İsviçre'deki banka hesaplarına da el koyarak bu hesaplarda bulunan para da dahil yaklaşık 23 milyon Euro'yu Diyanet İşleri Enstitüsü'ne iade etti.

Mahkumlara toplam 33 bin Euro para cezası da verildi.

Dava ve mahkumiyet kararları, Vatikan'ın zaman zaman şaibe iddialarına konu olan mali idaresinde temizlik yapma niyetini göstermesi bakımından önemli görülüyor.

Davanın açıldığı 2018 yılında IOR'dan yapılan açıklamada da bankanın eski başkanının yargılanması, son yıllarda taahhüt edilen şeffaf yönetim anlayışını teyit eden önemli bir adım olarak nitelenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyorduABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Hazır döner işletmesinde rezalet! Görüntüler büyük tepki çekti

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Yasak aşk itirafı! 'Haz ve...'

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi: Türkiye ile yeni bir sayfa açtığımızı ümit ediyorum

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor

Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında "çalışanı rahatsız etme" mesajı

Avrupa Parlamentosu'ndan işverene mesai dışında "çalışanı rahatsız etme" mesajı

Trafikte böyle görüntülendi! O anlar sosyal medyada viral oldu

Trafikte böyle görüntülendi! O anlar sosyal medyada viral oldu

ABD'de Biden'ı protesto eden göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD'de sokaklar yine hareketli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.