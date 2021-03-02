Vatikan Basın Sözcüsü Bruni: Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'a gidiyor

Sözcü Bruni, düzenlediği basın toplantısıyla tarihi gezi öncesi Vatikan'ı takip eden gazetecilere bilgi verdi.

"TARİHTE İLK KEZ" DİYEREK DUYURDU

Papa’nın Kasım 2019'da Tayland ve Japonya'ya yaptığı ziyaretten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal ettiğini hatırlatan Bruni, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 16 aydır dış gezi yapılmıyordu. Bu seyahat, Papa'nın 33. dış gezisi olacak. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’a gidiyor. Aynı zamanda Papa, ilk kez nüfusunun çoğunluğu Şii'lerden oluşan bir ülkeye gidiyor." dedi.

"KARDEŞLİK VE UMUT"

Gezinin Irak ve bölgedeki Hristiyanlara dayanışma amacı taşıdığını, dinler arası buluşma için bir fırsat niteliği taşıdığını ve bölge ülkeler için de önemli olduğunu dile getiren Bruni, "Kardeşlik ve umut. Bu iki kelime, Papa'nın Irak ziyaretini özetlememize yardımcı olabilecek iki kelime." diye konuştu.

"ALIŞIK OLDUĞUMUZ SEYAHATLERDEN FARKLI OLACAK"

Irak’ta Kovid-19 vakalarının arttığı bir dönemde Papa'nın ziyaretini neden ertelemediği sorusuna Vatikan Sözcüsü, gezinin mümkün olan en kısa sürede yapılmak üzere tasarlandığını belirterek, "Papa'nın Irak'a yapacağı bu seyahat, o topraklara, oranın insanlarına ve Hristiyanlarına sevgi jestidir. Alışık olduğumuz seyahatlerden farklı bir yolculuk olacak. Ülkenin Kovid-19 önlemlerinin dikkate alınması gerekiyor." cevabını verdi.