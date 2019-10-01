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Vatikan, Brezilya merkezli Katolik derneğine kayyum atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 00:10 | Son Güncelleme

Vatikan, Brezilya merkezli Katolik derneğine kayyum atadı

VATİKAN (AA) - Vatikan, Brezilya merkezli muhafazakar bir Katolik derneğinin baş yöneticisinin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus hakkında söylediği sözlerin ardından derneğe kayyum atadı.

Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'a yakın basın yayın organlarındaki haberlere göre, Vatikan tarafından 2001'de tanınan, "İncil'in habercileri (Arautos do Evangelho)" adıyla bilinen Brezilya merkezli derneğin kurucusu Monsenyör Scognamiglio Cla Dias'ın, Papa hakkında söylediği sözler, görevden alınmasına yol açtı.

2017'de internette yayılan görüntülerde, 60 kadar rahibin önünde şeytanla yaptığı gerçeküstü diyaloglar ve kendi uydurduğu ritüeller sırasında Dias'ın, Papa hakkında ileri geri konuşması ve düşerek öleceğini söylemesi, bir süredir Vatikan'ın ilgili kurumlarının incelemesi altındaydı.

Vatikan'dan önceki gün açıklanan kararla, Monsenyör Dias'ın yerine Brezilyalı Kardinal Raymundo Damasceno, 78 ülkede temsilciliği bulunan söz konusu derneğe kayyum olarak atandı.

Vatikan, bu dernekle bağlantılı iki kuruluşa daha kayyum görevlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fr kayyum Vatikan

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