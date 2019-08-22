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Vatikan, cinsel tacizden suçlanan Kardinali koruyamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme, çocuklara cinsel taciz suçundan 6 yıl hapis cezası alan Avustralyalı Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu reddeti.Vatikan eski Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne’de 1996-2001’de başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel taciz suçundan aldığı 6 yıllık hapis cezası için temyize başvurmuştu.

Vatikan, cinsel tacizden suçlanan Kardinali koruyamadı

Avustralya’nın Victoria eyaletinde Yüksek Mahkeme, çocuklara cinsel taciz suçundan 6 yıl hapis cezası alan Avustralyalı Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu reddeti.
Vatikan eski Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne’de 1996-2001’de başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel taciz suçundan aldığı 6 yıllık hapis cezası için temyize başvurmuştu. Melbourne’daki Victoria Temyiz Mahkemesinde Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Anne Ferguson dün yaptığı açıklamada, üç hakimden ikisinin Kardinal Pell’in suçlu olduğuna karar verdiğini ve temyiz başvurusunun reddedildiğini söyledi. Avustralya mahkemesi, temyiz başvurusu reddedilen Pell’in en az 3 yıl daha hapis yatmasına karar verdi. Pell’in 81 yaşında olacağı Ekim 2022’de şartlı tahliye alması bekleniyor.
Pell’in Sözcüsü Katrina Lee, müvekkilinin sakinliğini koruduğunu, hukuk ekibinin son temyiz başvurusu için Avustralya’da Yüksek Mahkeme’ye özel izin başvurusu yapıp yapmamayı belirlemek için inceleme yaptığını söyledi. Lee, "Kardinal Pell bugünkü karardan dolayı açıkça hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.
Vatikan’dan yapılma açıklamada ise mahkemenin kararının kabul edildiği ve suistimal yapan din adamlarını takip etmeye kararlı olunduğu bildirildi.

Vatikan, cinsel tacizden suçlanan Kardinali koruyamadı

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