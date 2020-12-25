HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vatikan'da geleneksel Noel ayini Kovid-19 önlemleri altında yapıldı

Vatikan'da geleneksel Noel ayini Kovid-19 önlemleri altında yapıldı

25.12.2020 02:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vatikan'da geleneksel Noel ayini Kovid-19 önlemleri altında yapıldı

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği Noel ayini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler eşliğinde yapıldı.

Vatikan'a komşu İtalya genelinde Noel ve yılbaşı dolayısıyla uygulanan sıkı tedbirler ve gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle Papa da Noel ayininin saatini öne çekti.

Aziz Petrus Bazilikası'nda Papa Franciscus'un yönettiği ayin, her zamankinin aksine Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 200 kişilik sınırlı katılım ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Papa, ayinde yaptığı konuşmada, inananlara Noel'in anlam ve öneminden bahsetti. Katoliklerin ruhani lideri, zorluk çekenlere, yetersiz kalma veya başaramama korkusu taşıyanlara ve tünelin ucundaki ışığı hiç göremeyecekmiş gibi düşünenlere Hz. İsa'nın doğumunu işaret ederek Tanrı'nın cesaret mesajını dünyaya zayıf ve kırılgan şekilde gelen Hz. İsa ile verdiğini ifade etti.

2020-12-24T193351Z_1743793388_RC2VTK9S8B06_RTRMADP_3_CHRISTMAS-SEASON-POPE-EVE

Papa, insanların kendi dertlerine üzülmek yerine acı çeken başkalarına yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, bugün öğlen saatlerinde de dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
ABD'de korkunç olay! Oda arkadaşını 'dua ettiği için' öldürdüABD'de korkunç olay! Oda arkadaşını 'dua ettiği için' öldürdü
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

Rusya’da atık artıma tesisinde bulunan kedi, ‘Çevre Bakanı Yardımcısı’ oldu

Rusya'da kedi, ‘Çevre Bakanı Yardımcısı’ oldu

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

ABD'de koronavirüs hastası, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü

ABD'de korkunç olay! Oda arkadaşını 'dua ettiği için' öldürdü

Kenya'da doktorlar grevi sonlandırdı, hemşirelerin eylemi sürüyor

Kenya'da doktorlar grevi sonlandırdı

Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili

Aşı mutasyona karşı etkili mi? Moderna'dan açıklama

Son dakika! İngiltere, Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması imzaladı

İngiltere, Avrupa Birliği ile uzlaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.