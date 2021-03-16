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Vatikan: Eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağız!

16.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Vatikan: Eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağız!

Vatikan rahiplerin eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağını ve bu tarz törenlerin geçerli olmadığını açıkladı.

Vatikan rahiplerin eşcinsel birliktelikleri kutsayamayacağını ve bu tarz törenlerin geçerli olmadığını açıkladı.

Kilise'nin Papa Francis yönetiminde eşcinsellere yönelik daha samimi bir yaklaşımı olacağını düşünen eşcinsel Katolikler bu karardan ötürü hayal kırıklığı yaşadı.

ABD ve Almanya gibi ülkelerde papazlar eşcinsel ilişkileri evlilik benzeri şekilde kutsamaya başlamış ve bu birlikteliklerin kurumsallaştırılması için çağrıda bulunmuşlardı.

Ancak sayısı 1.3 milyara ulaşan Katolik cemaati içerisindeki tutucular bu uygulamalara karşı seslerini yükseltmişlerdi.

Bazı piskoposların uygulamaya izin verilip verilmediğine dair resmi sorular yönelttiği Vatikan bu konudaki kararının olumsuz olduğunu açıkladı.

Papa Francis bu kararın arkasında olduğunu açıklarken bunun "haksız bir ayrımcılık biçiminde değil ayinin doğası ile ilgili" olduğunu ifade etti.


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