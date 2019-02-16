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Vatikan Eski Amerikalı Kardinal'in Dini Yetkilerini Elinden Aldı

16.02.2019 22:07 | Son Güncelleme

Vatikan, Papa Francis’in Amerikalı eski kardinal Theodore McCarrick’in bütün dini yetkilerini elinden aldığını bildirdi. Papa geçen yıl Temmuz ayında, hakkındaki çocuklar ve yetişkinlere yıllarca tacizde bulunduğu iddiaları nedeniyle McCarrick’in istifasını kabul ettiğini açıklamıştı

Vatikan Eski Amerikalı Kardinal'in Dini Yetkilerini Elinden Aldı

Vatikan, Papa Francis’in Amerikalı eski kardinal Theodore McCarrick’in bütün dini yetkilerini elinden aldığını bildirdi.

Papa geçen yıl Temmuz ayında, hakkındaki çocuklar ve yetişkinlere yıllarca tacizde bulunduğu iddiaları nedeniyle McCarrick’in istifasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Bu yıl Ocak ayında yapılan açıklamada da Vatikan, McCarrick’in İncil’in 10 emrinden birine karşı gelerek çocuklar ve yetişkinlerle zina işlediğini belirtmişti.

McCarrick din adamlığından çıkarılmasına itiraz etti ancak hakkındaki nihai karar Cuma günü kendisine de tebliğ edildi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada bunun kardinal hakkındaki son karar olduğu ve herhangi bir itiraz hakkının bulunmadığına dikkat çekildi.

McCarrick, Katolik kilisesinin daha önceki papalar ve Amerika başkanlarının güvenini kazanmış, son derece saygı gören bir dini lideri olarak tanınıyordu.

88 yaşındaki McCarrick 1958 yılında rahip olmuş daha sonra da New York yardımcı piskoposluğu, Metuchen piskoposluğu, Newark başpiskoposluğu ve son olarak da başkent Washington'da başpiskoposluk görevlerinde bulunmuştu.

McCarrick 2001 yılında da kardinal olmuştu.

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