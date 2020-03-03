Vatikan İkinci Dünya Savaşı döneminin Papası 12. Pius'un arşivlerini erişime açtı! Türk araştırmacılara çağrı

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatikan Radyosu'nun haberinde, Papa Franciscus'un ilk kez geçen yıl 4 Mart'ta duyurduğu Papa 12. Pius dönemine ilişkin gizli arşivin açılması kararının, bugün hayata geçirildiği duyuruldu.

Haberde, İkinci Dünya Savaşı döneminde Katolik Kilisesinin lideri olan Papa 12. Pius'un o dönem, savaş suçlularından çiftçilere, madencilere, gazetecilere, doktorlara kadar pek çok kişiyle görüştüğü, bu görüşmelerin döneme ışık tutacağı ifade edildi.

Arşivlere tek seferde 120 kişinin erişebildiği, bu nedenle araştırmacıların adil biçimde yararlanabilmesi için mayıs ve haziranın rezervasyona açıldığı bildirildi.

Haberde, Vatikan'ın Papa 12. Pius dönemi arşivlerini açarak, akademisyenlere daha önce ulaşılmayan kaynaklara erişim imkanı sunmayı amaçladığı belirtildi.

PAPA 12. PİUS'UN TUTUMU HALEN TARTIŞILIYOR

1939 ile 1958 arasında Katoliklerin ruhani lideri olan Papa 12. Pius, aralarında Yahudilerin de olduğu bir kesim tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi mezalimine seyirci kalmakla suçlanıyor.

Katolikler ise Papa Pacelli adıyla da bilinen 12. Pius'un, kiliseyi, ona bağlı din adamlarını ve rahibelerinin güvenliğini riske atmadan Yahudileri koruduğu görüşünü savunuyor.