HABER

Vatikan, ilk defa bir kardinali cinsel taciz iddiasıyla kovdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 00:17 | Son Güncelleme

Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick’i cinsel taciz suçlamaları sonrasında kovdu.

Vatikan, ilk defa bir kardinali cinsel taciz iddiasıyla kovdu

Vatikan, eski ABD Kardinali Theodore McCarrick’i cinsel taciz suçlamaları sonrasında kovdu. Papa Francis tarafından yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi tarihinde ilk defa bir kardinalin bu sebepten ötürü dışlandığı duyuruldu.

Papa Francis, ABD’li eski Kardinal Theodore McCarrick’i Katolik Kilisesi tarihinde ilk kez cinsel taciz suçlaması nedeniyle kiliseden dışladı. Vatikan’ın Katolik dogmaya saygı göstermesini sağlayan İnanç Doktrini kapsamında, cinsel taciz konusunda kesin hükümler olduğu açıklandı.

Temyiz başvurusu olmayan bu ceza, Vatikan’ın din adamları tarafından küçük çocuklara yönelik cinsel saldırıları konusunda şimdiye kadar ki en büyük yaptırımı olarak kabul edildi. ABD, Şili, Avustralya ve Almanya gibi birçok ülkede ortaya çıkan büyük skandallar, Katolik Kilisesi’nin güvenilirliğini uzun süredir sarsıyordu.

Vatikan, ilk defa bir kardinali cinsel taciz iddiasıyla kovdu

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tırdan yuvarlanan tomruk şoförün ölümüne neden olduTırdan yuvarlanan tomruk şoförün ölümüne neden oldu
Odun toplamaya gittiği ormanda öldüOdun toplamaya gittiği ormanda öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Kırmızı isyanı! 'VAR 16. dakikada gelmiş'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.